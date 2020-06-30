Benfica'da düşüş durdurulamıyor

Benfica´da kan kaybı yaşanmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturduğu ligde üst üste 4 maçtan 1 puanla ayrılan, daha sonra aldığı 1 galibiyetle yara saran Benfica, ligde oynadığı son 2 maçından puan çıkartamadı.

Geçen hafta sahasında Santa Clara´ya 4-3 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, lider Porto´nun 3 puan gerisine düşmüştü. Benfica taraftarları, daha önce alınan başarısız sonuçların ardından takım otobüsü taşlamış, futbolculardan yaralananlar olmuştu. Benfica, Maritimo karşısında da kötü gidişe son veremedi.

Estadio Dos Barreiros´ta oynanan karşılaşmahıh ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Maritimo 74´üncü dakikada Jorge Correa ve 78´inci dakikada Rodrigo Pinho´nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Benfica, bu sonuçla 1 maçı eksik olan lider Porto´nun 3 puan gerisinde kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.