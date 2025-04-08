Benedict Cumberbatch yeni filminde bambaşka birine dönüştü

Marvel filmlerinin popüler yüzü Benedict Cumberbatch, yeni filmi için tanınmaz hale geldi. 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, kara komedi türündeki yeni filmi 'Phoenician Scheme'de 'Nubar' karakteri için bambaşka birine dönüştü.

Yönetmenliğini Wes Anderson'ın üstlendiği filmin tanıtımında ilk kez görünen Benedict Cumberbatch, beyaz saçlı, uzun sakallı ve gür kaşlı görünümüyle şaşırttı.

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Benedict Cumberbatch, ocak ayında verdiği röportajda; "Neden yıllardır bu olmuyor diye düşünüyordum. Keşke bir zaman makinesi inşa edip geri dönüp onunla birlikte diğer tüm filmlerde çalışabilseydim" demişti.

Benedict Cumberbatch, 'Phoenician Scheme' filminde ünlü oyuncu Scarlett Johansson ile başrolleri paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Michael Cera, Mia Threapleton, Richard Ayoade, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Hope Davis, Imad Mardnli, Bill Murray, Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe ve Ethan Hawke yer alıyor.