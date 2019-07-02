Ben Burdayım projesi devlet koruması altındaki kişilere destek verecek

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanatın iyileştirici gücüyle, New York'lu sanatçı ve öğretmen Timothy Lomas ile “Ben Buradayım” sanat atölyeleri ile devlet koruması altında bulunan engelli (özel gereksinimli) bireylerin, rehabilitasyonunu ve sosyal hayata uyumunu desteklemek amacıyla önemli bir projeyi başlatıyor.
250 KİŞİYE DESTEK VERİLECEK
Uluslararası sanat eğitimcisi, Küresel Çocuk Sanat Programının Başkanı ve eş kurucusu olan ABD’li ressam, fotoğrafçı, seramik sanatçısı Timothy Lomas Türkiye’de özel gereksinimli ve engelli gençlerle bir dizi sanat atölyesi gerçekleştirecek. 1-22 Temmuz 2019 tarihleri arasında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı; Ankara/ Şereflikoçhisar, Kütahya, Uşak, Muğla, Milas/Fethiye’de faydalanıcı kurumlarının merkezlerinde düzenlenecek “Ben Buradayım” atölyeleri ile 250 engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyonuna destek verecek.
ABD Büyükelçiliği Hibe Programı kapsamında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Çocukları Eğitim Vakfı (TÜÇEV),The Global Children’s Art Programme (GCAP) ve MK San-Art işbirliği ile gerçekleşecek “Ben Buradayım” projesi ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı engelsiz yaşam (rehabilitasyon) merkezlerinde kalan, devlet koruması altında yaşayan Down sendromlu ve hafif mental retardasyonlu (zeka geriliği) bireylere ulaşması hedeflenmektedir.
AMAÇ SANAT TERAPİYLE KENDİLERİNİ İFADE EDEBİLMELERİNE FIRSAT VE OLANAK YARATMAK
Makbule Kalyon projenin amacı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Ben Buradayım” projesi bir anlamda Sanat’la Terapi projesidir. Amaçlarımızın başında resimle, dramayla kısaca sanatla çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin, meraklılarının salt kendileri olabilecekleri, kendileri ile özdeş görebilecekleri kendilerini yapay olmaksızın, zorlamasız ve katıksız ifade edebilecekleri bir alan oluşturmak. Aynı zamanda kişinin kendiyle dertleşir gibi, gizlerini kendileriyle paylaşır gibi anlatmasını sağlamak. Duygularını, düşüncelerini, hayallerini, iç dünyalarını renklerle, biçimlerle, çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade edebilmelerine fırsat ve olanak yaratmak diyebiliriz. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalarda sanat dalıyla ilgili teknik özellikler ve belli oranda bilgiler zorlamadan, sıkmadan sezdirmeden hem keyif alacakları hem de kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışılacaktır.
Proje sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili de bilgi veren Kalyon, "Proje sonuçları ilk aşamada katılımcıların atölye çalışmalarına ilgisi ile ölçülecektir. Ayrıca atölye çalışmaları sonucu çıkan ürünler de ölçüm aracı olacaktır. Dezavantajlı gruplarla çalışılacağı için birebir anket gibi net formatlar kullanılamayacaktır. Ancak uygulamaların yapıldığı kuruluşlardaki öğretmen ve yöneticilerden birebir anket çalışması ile değerlendirmeler alınacak ve final raporunda sonuçlara yer verilecektir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!