Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği yeni yapım Ben Bu Dünyaya Sığmazam, yeni sezonda ATV ekranlarında olacak. Dizinin kadrosu ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Ben Bu Dünyaya Sığmazam dizisinin oyuncuları kimlerdir, yayın tarihi nedir? İşte, Ben Bu Dünyaya Sığmazam hakkında detaylar...
BEN BU DÜNYAYA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi polisiye temada yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazsam konusu şu şekilde;
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU DÜNYAYA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yeni sezonda ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde birçok ünlü isim yer alıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazsam kadrosu şöyle;
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla) Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim), Işıl Yücesoy (Gülendam)
BEN BU DÜNYAYA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezonda ekranlarda olacak Ben Bu Dünyaya Sığmazam dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 20 Eylül Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
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