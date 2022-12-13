Ben Bu Cihana Sığmazam 13. son bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 13. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.