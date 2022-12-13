Ben Bu Cihana Sığmazam 13. son bölüm izle!

Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.
Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.
Sürpriz bir şekilde Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir buluşabilecek mi? Jean Luc'un gizemi çözülebilecek mi? Dumrul'un ardından yas tuta Elmas, Dumrul'un hayalini gerçekleştirecek mi?