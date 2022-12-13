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Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm izle full HD tek parça! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle kesintisiz

Ben Bu Cihana Sığmazam 13. son bölüm izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü 13 Aralık 2022 Salı akşamı 20:00'da seyirci karşısına çıktı. Dizinin izleyicileri için Ben Bu Cihana Sığmazam 13. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm özeti...

Giriş: 13.12.2022 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 13. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 13. BÖLÜM İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 13. BÖLÜM ÖZETİ

    Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

    Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.

  • Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.

    Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.

    Sürpriz bir şekilde Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir buluşabilecek mi? Jean Luc'un gizemi çözülebilecek mi? Dumrul'un ardından yas tuta Elmas, Dumrul'un hayalini gerçekleştirecek mi?

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