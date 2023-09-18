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        Haberler Dünyadan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner bir arada - Magazin haberleri

        Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner bir arada

        Jennifer Lopez ile evliliğini sürdüren Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile birlikte görüntülendi. Ünlü aktörün otomobilinin içerisinde bir hayli keyifli olan Garner, bir ara arka koltuktan uzanıp, Affleck'in boynuna sarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:14
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        • 1

          2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etti.

        • 2

          BOYNUNA SARILDI

          Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, koyu bir sohbete daldı. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarıldı.

        • 3

          ESKİ EŞLER BİR ARADA

          Şimdilerde Jennifer Lopez ile mutlu evliliğini sürdüren Affleck de kısa bir süre sonra başını kendisine sarılan Jennifer Garner'ın omuzuna yasladı. O samimi anların ardından Jennifer Garner, Ben Affleck ile vedalaşarak, otomobilden indi.

        • 4

          AŞKLARINI NİKAH MASASINA TAŞIMIŞLARDI

          Öte yandan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Lopez ile Affleck'in birlikteliği sürüyor.

          Fotoğraflar: AP, Backgrid USA

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