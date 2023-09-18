Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner bir arada
Jennifer Lopez ile evliliğini sürdüren Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile birlikte görüntülendi. Ünlü aktörün otomobilinin içerisinde bir hayli keyifli olan Garner, bir ara arka koltuktan uzanıp, Affleck'in boynuna sarıldı
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2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etti.
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BOYNUNA SARILDI
Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, koyu bir sohbete daldı. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarıldı.
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ESKİ EŞLER BİR ARADA
Şimdilerde Jennifer Lopez ile mutlu evliliğini sürdüren Affleck de kısa bir süre sonra başını kendisine sarılan Jennifer Garner'ın omuzuna yasladı. O samimi anların ardından Jennifer Garner, Ben Affleck ile vedalaşarak, otomobilden indi.
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AŞKLARINI NİKAH MASASINA TAŞIMIŞLARDI
Öte yandan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Lopez ile Affleck'in birlikteliği sürüyor.
Fotoğraflar: AP, Backgrid USA