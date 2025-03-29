ROMEO VE JULIET

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William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri olan Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri; klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip. Birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olarak bilinen Romeo ve Juliet’in trajik hikȃyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşınıyor. Klasik bale sanatında hikȃye anlatımının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen ve dünya çapında sayısız kez sahnelenen eser, aşk, tutku, nefret ve fedakȃrlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle Atatürk Kültür "Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor.Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 2 ve 3 Nisan 2025 tarihlerinde saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM SUÇSUZLAR ÇAĞI SUÇLULAR ÇAĞI İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı; hukukun işlemediği totaliter rejimlerde suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi ve suç kavramının keyfileşmesi üzerine metaforik bir oyun sunuyor. Bir suikastçının suç ortaklarını itiraf etmesi için hiçbir yöntem işe yaramayınca, bir grup suçsuz insanla suikastçı aynı yere kapatılarak, suçlu itiraf edene kadar ne olursa olsun kimsenin o hücreden dışarı çıkamadığı oyunda; Ozan Uçar, Mert Asker, Can Şıkyıldız, Berk Sezenler ve Berk Yaparel gibi oyuncular yer alıyor. Siegfried Lenz’in yazdığı oyunun yönetmen koltuğunda ise Özgür Yalım oturuyor.Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı İstanbul Devlet Tiyatrosu; 4 Nisan 2025 saat 20.00, 5 Nisan 2025 saat 15.00 ve 20.00, 6 Nisan 2025 saat 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM UÇAN HOLLANDALI .png Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait “Uçan Hollandalı” eseri, 5 Nisan tarihinde Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan “Uçan Hollandalı” adlı denizcinin hikayesi etrafında şekillenen eser, Wagner’in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Sanatçının siyasi ve ekonomik zorluklar içinde varoluş mücadelesinin hikâyesini konu alan eser, sanatseverler ile bir kez daha buluşacak. Uçan Hollandalı-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 5 Nisan 2025 saat 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ Cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. Zengin müzik repertuvarı ve sıcak atmosferiyle klasik başyapıtlardan modern favori eserlere uzanan bir seçkiyle müzikseverler keyifli bir hafta sonu yaşayacak.Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Barok’tan Çağdaşa; 5 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Fuaye’de. DEE DEE BRIDGEWATER Grammy ve Tony ödüllü caz efsanesi Dee Dee Bridgewater, büyüleyici sesi ve sahne enerjisiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) izleyicileriyle buluşacak. Kırk yılı aşan kariyeri boyunca caz müziğinin en saygın isimlerinden biri haline gelen Bridgewater, klasiklere kattığı özgün dokunuşlarla ve zamansız yorumlarıyla tanınıyor. Dee Dee Bridgewater, Big Band, Quartet ve Grammy ödüllü piyanist Bill Charlap ile gerçekleştirdiği özel performanslarla dünya çapında turnelerine devam ederken, AKM sahnesinde unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Dee Dee Bridgewater’a sahnede; Miki Hayama (Piyano), Rosa Brunello (Bass) ve Shirazette Tinnin (Davul) eşlik edecek. Kendi diskografisinden en sevilen parçaları, caz klasiklerine getirdiği benzersiz yorumları ve etkileyici sahne enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak. Dee Dee Bridgewater-AKM Ayın Konseri; 6 Nisan 2025 saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM BELLINI ODA ŞARKILARI Opera tarihine damga vuran bir besteci olarak bilinen Vincenzo Bellini’nin oda şarkıları, 19. yüzyıl İtalyan müziğinin zarif melodik geleneğini ve insana dokunan yalınlığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kısa, yoğun ve duygu yüklü eserlerden oluşan parçalar, dinleyenleri romantizmin kalbine götürüyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye taşıdığı temsil, sanatseverleri her notada aşk, melankoli ve zamansız yolculuğa çıkarıyor.Bellini Oda Şarkıları-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 6 Nisan 2025 saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda. RENKLERİN SESSİZ DİLİ; SANAT İYİLEŞTİRİR REKLAM “Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir Ceren Gökçe Bireysel Sergisi”, genç sanatçı Ceren Gökçe’nin sanatsal dünyasını keşfetmek ve otizmli bireylerin sanattaki gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin (ODEDDER) hayata geçirdiği sergide, Gökçe’nin özgün çizimlerinden oluşan 56 eser yer alıyor. Sergi kapsamında satışa sunulacak eserlerden elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kullanılacak. Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir; 2 - 8 Nisan 2025 saat 11:00 – 18:00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da.

WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül 2024- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de