"Belki birbirlerini seviyorlardır"

ABD Başkanı Donald Trump, 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki NASA astronotuna ilişkin açıklamada bulundu.

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2 astronotun geri getirilmesi için SpaceX şirketinin sahibi olan Elon Musk'a yetki verdiğini belirten Trump "Musk'a yetki verdim. Onları geri getirebilir misin dedim. Onlar oraya terk edildi. Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki de birbirlerini seviyorlardır. Ne bileyim... Biden ve Kamala onları orada bıraktı." dedi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir