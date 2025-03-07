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        Haberler Dünya "Belki birbirlerini seviyorlardır" | Dış Haberler

        Trump uzun süredir uzay görevinde bulunan astronotlara ilişkin açıklamada bulundu

        ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay istasyonu'nda 8 aydır mahsur kalan iki NASA astronotunu getirmesi için Elon Musk'a yetki verdiğini açıkladı. Trump astronotların uzayda terk edildiğini belirtirken "Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki de birbirlerini seviyorlardır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 22:54 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:54
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        "Belki birbirlerini seviyorlardır"
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        ABD Başkanı Donald Trump, 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki NASA astronotuna ilişkin açıklamada bulundu.

        2 astronotun geri getirilmesi için SpaceX şirketinin sahibi olan Elon Musk'a yetki verdiğini belirten Trump "Musk'a yetki verdim. Onları geri getirebilir misin dedim. Onlar oraya terk edildi. Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki de birbirlerini seviyorlardır. Ne bileyim... Biden ve Kamala onları orada bıraktı." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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