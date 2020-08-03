Galatasaray'ın göndermek istediği Belhanda'ya İtalya'dan talip çıktı. İsmi Arap kulüpleriyle anılan Belhanda için Sampdoria'nın istekli olduğu kaydedildi. İtalyan basını, Galatasaray'ın oyuncuya 5 milyon euro değer biçtiğini ve transferin gerçekleşebileceğini belirtti.

30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.