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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı | Son dakika haberleri

        Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı

        elgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Gürel'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in bedeninde başka birine ait DNA veya zehir izine rastlanmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:53
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        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
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        Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e yapılan otopside, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirlendi.

        Adli Tıp Kurumu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

        Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede vefat eden Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

        Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

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        Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı.

        Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

        "Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."

        NE OLMUŞTU?

        Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

        Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

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        Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış, bu kapsamda annesi, babası, eşi ve arkadaşının "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvurulmuştu.

        Güler'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan Hale Ö, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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