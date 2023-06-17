Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da, tabancayla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Çoşğun ile ilgili flaş gelişme!

Silahla vurulup ölen Avukat Belen Nesil Çoşğun ile ilgili flaş gelişme!

Ankara'da, tabancayla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Çoşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cinayetle ilgili Ankara Barosu da açıklamada bulundu

Giriş: 17.06.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da, tabancayla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Çoşğun ile ilgili flaş gelişme!
Silahla vurulup ölen Avukat Belen Nesil Çoşğun ile ilgili flaş gelişme!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşgun (24), 15 Haziran günü öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta kaldığı rezidansta karın bölgesinden tabanca ile vuruldu.

KADES'E YARDIM ÇAĞRISI ATMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Kadın Destek Uygulamasına (KADES) yapılan çağrı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Coşğun'u binada asansör kapısının önünde buldu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Coşğun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B.'yi gözaltına aldı.

İNTİHAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın ardından 112'yi arayarak kız arkadaşının intihar ettiği ihbarını yapan Muhammed B., polisteki ilk ifadesinde de olayın intihar olduğunu ileri sürdü.

"YATAKTA YARALI HALDEYDİ"

Muhammed B., yaklaşık 1 aydır söz konusu adreste yaşadıklarını söyleyerek, "Banyoya girdiğimde odadan silah sesi geldi. Kız arkadaşım yatakta yaralı haldeydi, kucağıma alıp asansörün önüne kadar getirdim ve 112 ekiplerine haber verdim" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Hastanedeki kontrolün ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. İfadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Muhammed B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da tabancayla vurularak hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) erkek arkadaşı Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Ankara Barosu'ndan açıklama yapıldı.

"SORUŞTURMA TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Av. Belen Nesil Çoşğun'un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli M.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutukluluğa sevk edilmiş ve akabinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Baro Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizce takip edilmektedir. Hukuki sürecin devamında da Baromuzca gerekli açıklamalar yapılacak olup, soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini yineleriz" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.