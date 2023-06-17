Silahla vurulup ölen Avukat Belen Nesil Çoşğun ile ilgili flaş gelişme!

"YATAKTA YARALI HALDEYDİ"

Muhammed B., yaklaşık 1 aydır söz konusu adreste yaşadıklarını söyleyerek, "Banyoya girdiğimde odadan silah sesi geldi. Kız arkadaşım yatakta yaralı haldeydi, kucağıma alıp asansörün önüne kadar getirdim ve 112 ekiplerine haber verdim" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Hastanedeki kontrolün ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. İfadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Muhammed B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da tabancayla vurularak hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) erkek arkadaşı Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Ankara Barosu'ndan açıklama yapıldı.

"SORUŞTURMA TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Av. Belen Nesil Çoşğun'un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli M.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutukluluğa sevk edilmiş ve akabinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Baro Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizce takip edilmektedir. Hukuki sürecin devamında da Baromuzca gerekli açıklamalar yapılacak olup, soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini yineleriz" denildi.