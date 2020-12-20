Mersin'de Mezitli ilçesinde bir sokak kedisi, belediyenin maskotu oldu. Çalışanlar tarafından 'Mahmut' ismi verilen ve boynuna asılan asılan kedi, belediye personeli dışında vatandaşların ilgi odağı oluyor.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, belediyeye gelen vatandaşları da ilk olarak sokak kedisi Mahmut karşılıyor. Yaklaşık bir aydır Mezitli Belediyesi çalışanlarının koruması altında olan kedi, yaptığı hareketlerle kendisini sevdirmeyi de başarıyor. Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, karşılaştığında kediyle oynamayı ihmal etmiyor. Başta CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen olmak üzere belediyeye gelen misafirlerle poz vermek, Mahmut için artık sıradan bir olay haline geldi.
'HERKESE KENDİNİ SEVDİRMEYİ BAŞARIYOR'
Kedinin, yaklaşık bir ay önce Mezitli Belediyesi'nin yanında hazırlanan hayvan besleme ünitesine geldiği bilgisini veren Mezitli Kart çalışanı Kübra Doğan Ada, "İlk geldiğinde tekir cinsi bir ev kedisi olduğunu anladık. Artık burada kalıcı hale gelince arkadaşlarımızın onayı ile Mahmut ismini verdik ve bir yaka kartı yaptık. Artık belediyenin her tarafını rahatça geziyor. Çalışanlar kadar belediyeye gelenler de çok seviyor" dedi.
PERSONEL VE VATANDAŞLAR İÇİN MORAL KAYNAĞI
Mezitli'de yaşayan her canlının yaşama hakkını en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şunları söyledi:
"Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımızın her zaman diğer kentlere göre daha aydın, çevresine ve doğaya daha saygılı, ülke ve Atatürk değerlerine sahip kişiler olduğunu her platformda dile getiriyorum. Belediye çalışanlarımız da aynı aydınlık düşüncelerle hizmet etmeye gayret gösteriyor. Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken de kent hayvan ve doğa sevgilerini ihmal etmiyorlar. Daha önce başka bir kedimiz vardı bu şekilde belediyemiz içerisinde özgürce hareket eden. Onu daha iyi şartlarda olacağı için bir vatandaşımız sahiplendi. Şimdi de arkadaşlarımızın Mahmut ismini verdikleri kedi, Mezitli’nin tüm özgürlüğü ile rahatça her yeri geziyor. Yaptığı hareketlerle özellikle Kovid-19'un yoğun olduğu şu günlerde personelimize ve gelen vatandaşlarımıza çok önemli moral oluyor. Ben de belediyeye gelip giderken, katlarda dolaşırken karşılaştığım zaman bir süre zaman geçiyor, kendimi son derece rahatlamış hissediyorum."
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