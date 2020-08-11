Belediyeler, il ve ile bağlı ilçelerde yaşayan milyonlarca insana hizmet veriyor. Yerel yönetimlerinin önemli birimleri olarak bilinen belediyelerin hizmet alanı oldukça geniştir. Bu sebeple de, belediye ile ilgili bir işi olan vatandaş, belediye çalışma saatleri ve tatil olduğu gün ve saatleri araştırıyorlar. Bu sebeple Belediyelerin saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Belediyelerin saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde il ya da ilçe belediyeleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.
Belediyelerin Çalışma Saatleri
Belediyeler hafta içi her gün sabah saat 08.30‘da hizmet vermeye başlıyor ve 12:00'ye kadar bunu sürdürüyor. 12:00'den sonra ise 13:00'e kadar öğle molası olup ardından saat 13.00'ten akşam saat 17:00 'ye kadar hizmet veriyor.
Ancak, bazı vergi ödeme zamanlarında ve yoğunluk olduğu durumlarda çalışma saatleri uzayabilir, ayrıca bu durumdan dolayı hafta sonu da çalışabilmektedirler. Bunun dışında çalışma saatleri şehirden şehre değişkenlik gösterebilmektedir.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde Belediyelerin Çalışma Saatleri
Belediyeler corona tedbirleri çerçevesinde 27 Nisan 2020 tarihinden 27 Mayıs 2020 tarihine yani Ramazan Bayramı sonu kadar; sabah saat 09:00 ile 12:30 ve öğleden sonra saat 13:00 ile 16:30 olarak uygulanmaktadır. Ancak yeni normalleşme sürecinde çalışma saatleri normale dönmüş durumdadır.
Belediyeler Öğle Saati Açık mı?
Saat 12:00 ile 13:00 arasında Belediyelerde öğle arası olduğu için bu saatler arasında kapalıdır ve hizmet verilmemektedir.
Belediyeler Hafta Sonu Açık mı?
Belediyeler normal şartlarda hafta sonu kapalı olduğu için hizmet vermezler ancak bazı vergi dönemlerinde yoğunluk olması sebebiyle belediyelerin vergi tahsilat birimi açık olabilirler. Özellikle vergi dönemi içerisinde bağlı bulunduğunuz belediyenizin hafta sonu hizmet verip vermediğini belediyeyi arayarak öğrenebilirsiniz.
Belediyelerin Resmi Tatil Günleri
Belediyeler; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.
Belediyelerin İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: Yerel yönetimler Çevre Bakanlığı'na bağlıdır
Sorumlu Kişi: Halk tarafından seçilen belediye başkanı tarafından yönetilir.
Belediyelerin Merkez Binasının Bulunduğu Yer: Büyükşehir ve ilçelerin belediye binaları farklı adreslerdedir.
Belediyelerin Merkez Şubesinin Santral Telefonu: Her ilin ve ilçelerin ayrı telefon numarası bulunmaktadır.
Belediyelerin Merkez Şube Faks Numarası: Her ilin ve ilçelerin ayrı faks numarası bulunmaktadır.
Belediyelerin Çağrı Merkezi Numarası: ALO 153
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