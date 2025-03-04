Belediyeden işitme engelliler için özel zil

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak "Işıklı Kapı Zili" projesini hayata geçirdi.

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Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, işitme engelli vatandaşların evlerine ışıklı kapı zili sistemleri kurulmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, işitme engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri, kapı zilini duyamamaları nedeniyle misafirlerini, kargo ya da diğer ziyaretçilerini fark edememeleriydi.

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Büyükşehir'in hayata geçirdiği "Işıklı Kapı Zili" projesi, bu sorunu ortadan kaldırdı. Zil çaldığında görsel bir uyarı sistemi devreye girerek evin içerisinde ışıklı bir sinyal yanıyor ve bireyin gelen kişiyi fark etmesi sağlanıyor.

Evine ışıklı kapı zili kurulan işitme engelli Cuma Köse, "Öncelikle bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'e teşekkür ediyorum. İşitme engelli olduğum için birçok sıkıntı yaşıyordum. Eve gelen olduğunda zili duymadığım için kapıyı açamıyordum. Işıklı kapı zili sayesinde artık böyle bir sorun yaşamayacağım" diye konuştu.