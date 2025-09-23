Habertürk
        Battalgazi Belediyesi, pazara giden vatandaşlar için terazi hizmeti başlattı

        Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara aldıkları ürünleri tartabilme imkanı sunan teraziler konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.09.2025 - 18:27
        Belediye pazarda terazi hizmeti başlattı
        Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve şeffaf şekilde alışveriş yapabilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

        Ekipler, ilçede kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkış yerlerine vatandaşların aldıkları ürünleri tartabilmesi için terazi yerleştirdi.

        Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara düzenli bir ticaret ortamını sağlamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımız şüphe ettikleri durumlarda terazilerimizi kullanarak kendilerini güvence altına alabilecek. Aksi durumda ekiplerimiz tarafından gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

