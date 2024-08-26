Belediye otobüsünde ilginç anlar: Ne yaptılarsa uyanmadı, devreye polis girdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde sızan yolcu bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız" diyerek uyandırdığı genç, otobüsten indirildi.
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İzmit'te belediye otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.
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İzmit Doğu Kışla mevkisinde 70 numaralı halk otobüsünde bir yolcu koltukta sızdı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı yolcu bir türlü uyanmadı.
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Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.
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Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı.
Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.