Belediye başkanına saldırıda bir gözaltı daha! - Haberler

AA

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin aranan ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin babası olan Ayhan K, Akçaabat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Ayhan K'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı. H.A. ve T.K, dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.