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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Belçim Bilgin, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Her şey çok güzel arkadaşlar. Kahvaltıya geldik arkadaşlarla 'Babamın Kemanı' evet çıktı, çok da tatlı çıktı. Seyirci de çok sevdi bence sıcak ve ihtiyaç olunan duyguların olduğu bir filmdi. Güzel de denk geldi seyirci de karşılığını verdi bence şimdi 'Alabora Aşk' adlı başka bir film çıkacak yakında." dedi.

"ŞARKIYI ÇOK SEVDİM"

Ayrıca ünlü sanatçı Tarkan'ın yeni çıkardığı 'Geççek' adlı şarkısı hakkında da konuşan 39 yaşındaki oyuncu, "Ben de çok sevdim şarkıyı. Hepimiz çok sıkıldık pandemiden, bir sürü şeyden bunaldık artık hepimize o anlamda bir enerji verdi." ifadelerini kullandı.

Belçim Bilgin, Türkiye'nin gündemine oturan şarkının siyasi bir anlamının olup olmadığıyla ilgili sorulara da "Siyasi bir anlamı varsa da sanat bence bunun için bir anlamda söylemek istediğimiz her şeyi başka normlarda paylaşabilmenin gücü aslında. Sanat bu anlamda da herkes istediği, düşündüğü her şeyi lütfen söyleyebilsin ki daha demokratik daha rengin olduğu bir ortam oluşabilsin." şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son albümü 'Yolla'yı 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in yankıları sürüyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

"ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"

Şarkı, ayrıca Türkiye'nin gündemine de oturdu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması yerine, "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

"DİLERİM Kİ HEPİNİZE İYİ GELİR" DEMİŞTİ

'Megastar', 'Geççek'i nasıl yazdığını, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." sözleriyle açıklamıştı.