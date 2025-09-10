Belçika Prensi Laurent yasak aşkından doğan çocuğunu açıkladı

Belçika Prensi Laurent, 1980'lerde bir pop şarkıcısından gizlice bir çocuk sahibi olduğunu itiraf etti. Prens, aynı yıl İngiliz eşiyle birlikteliğe yeni başlamıştı.

Yeni bir belgeselde, 25 yaşındaki Clement Vandenkerckhove, Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent'in oğlu olduğunu açıkladı ve böylece Belçika medyasında yıllardır yaygın olan spekülasyonları doğrulamış oldu.

Clement Vandenkerckhove, annesinin ona babasıyla ilgili gerçeği söylediği anı şöyle anlattı: "Baban bir prens. Baban o adam" demişti.

1980'lerin Belçikalı pop yıldızı Wendy Van Wanten ile oğlu Clement Vandenkerckhove

Clement Vandenkerckhove, annesinin ona gerçeği ilk söylediği zamanki düşüncelerini anlatırken, "O bir prens ise ben neyim? Amcam Belçika kralı!" diye düşündüğünü söyledi.

Prens Laurent, yaptığı açıklamada bu haberi doğrulayarak, "Bu duyuruyla, Clement Vandenkerckhove'nin biyolojik babası olduğumu kabul ediyorum. Son yıllarda bu konuda açık ve dürüst bir şekilde konuştuk" dedi.

Prens Laurent, "Bu duyuru, ilgili taraflara karşı anlayış ve saygı duygusuna dayanmaktadır. Ortak bir istişarenin sonucudur. Bu bilgileri, bu mahrem meselenin gerektirdiği takdir yetkisiyle almanızı rica ederim. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağım" şeklinde konuştu.

Prens Laurent ile 22 yıllık eşi Prenses Claire'in Prenses Louise (21), ikizler Prens Nicolas ve Prens Aymeric (19) olmak üzere üç çocuğu var Clement Vandenkerckhove, biyolojik babasıyla iletişime geçmenin nasıl bir şey olduğunu anlatırken, "Birdenbire bana bir numara verdiler. Sonra aradım ve telefon çaldı. Gerçekten yüreğim ağzıma geldi" ifadesini kullandı. Clement Vandenkerckhove, annesi Wendy ve babası Prens Laurent'ı geçmişleri için suçlamadığını da söyledi: Hepimiz insanız, değil mi? Ne babam ne de annem kötü bir şey yaptı. Clement Vandenkerckhove, 2000 yılında, 61 yaşındaki Prens Laurent'in, 22 yıllık eşi Claire Coombs ile İngiltere'de tanıştığı yıl doğdu. Prens'in, Clement Vandenkerckhove'nin annesi, 1980'lerin pop yıldızı Wendy Van Wanten ile ilişkisi hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı, ancak çift 1990'ların sonlarında birlikte etkinliklerde görüldü. Örneğin, Prens Edward ve Düşes Sophie'nin düğününe birlikte katıldılar. Prens Laurent Prens Laurent'in babası Kral II. Albert de beş yıl önce gizli çocuğu Prenses Delphine'i kamuoyuna açıklamıştı.