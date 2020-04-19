Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 265 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 409 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 38 azalarak 1081'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 683'e yükseldi.