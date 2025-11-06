Habertürk
    
      
        
        Belçika'da askeri üs yakınlarında şüpheli cihaz faaliyeti | Dış Haberler

        Belçika'da askeri üs yakınlarında şüpheli cihaz faaliyeti

        Belçika'da askeri üsler üzerinde dron faaliyetleri artarken, Leuven kentine bağlı Heverlee semtindeki askeri üs yakınlarında şüpheli bir cihaz faaliyetinin tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 04:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 04:35
        Belçika'da askeri üs yakınlarında şüpheli cihaz faaliyeti
        Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu kuruluşu RTBF'nin haberine göre, şüpheli cihaz faaliyeti yerel saatle 18.05 civarında tespit edildi.

        Leuven Polisi Sözcüsü Marc Vranckx, "Birçok ihbar aldık ve devriyelerimiz, bazı ışıklar fark etti ancak ne onlar ne de federal polis helikopteri görsel temas kurabildi. Helikopter olay yerine ulaştığında ise söz konusu cisim Namur kentine doğru kaybolmuştu." bilgisini verdi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin Leuven kentine bağlı Heverlee semtindeki askeri üs yakınlarında ışık hareketi tespit ettiğini aktaran Vranckx, şüpheli cihazın ne olduğunu belirleyemediklerini kaydetti.

        BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

        Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

        Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

        Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

        25 Ekim'de ise en az 4 dron, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.

        Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

        "Plan hazır, dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro" açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

        Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış ve dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

        Brüksel Havalimanı çevresinde önceki gün akşam dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

        #belçika
        #haberler
