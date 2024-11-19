Belaruslu dağcılar Aladağlar'da kayboldu!

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

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AA'da yer alan habere göre Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı.

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Belarus uyruklu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşlerin kaybolmasıyla ilgili Niğde Valiliği’nden açıklama yapıldı. Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Mariao ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildiği, yarın günün ilk ışıklarıyla çalışmaların tekrar başlayacağı bildirildi. Fotoğraf: İHA