Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada spor aktivitelerini durdururken Avrupa'da devam eden tek futbol ligi olan Belarus Premier Ligi, dünyaya açılıyor! Sporx'te yer alan habere göre Belarus Premier Ligi, aralarında Rusya, Ukrayna, İsrail ve Hindistan olmak üzere 10 yeni ülkeyle anlaşma sağladı.

Belarus Futbol Federasyonu'nun basın sözcüsü Alexander Aleinik, "Bizim ülkemizde salgın durumu çok ciddi aşamada değil. Daha önce ligi satmak hiç kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Belarus Premier Ligi'nin yayın haklarını alan Ukrayna'nın Sport-1 kanalının şefi Viktor Samoilenko, "Hiç kimse Belarus'ta bir lig olduğunun bile farkında değildi. Şu an eldeki tek lig bu olduğu için yayın haklarını aldık." açıklamasını yaptı.

Belarus'ta şu ana kadar 152 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu ana kadar Belarus'ta koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı ve 47 hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.