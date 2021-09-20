Beklenen haber geldi! Çok önemli Delta varyantı araştırması

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İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, Pfizer'in güçlendirici aşısının (3. doz) Delta varyantıyla enfekte hastalarda viral yükü önemli ölçüde azalttığını ve bulaşma riskini azalttığını buldu.

Çalışma Technion – İsrail Teknoloji Enstitüsü ve KSM – Maccabi Araştırma ve İnovasyon Merkezi tarafından ortaklaşa yürütüldü. Henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış makaleler için olan MedRxiv web sitesinde yayınlandı.

3. DOZ VİRAL YÜKÜ 4 KAT AZALTIYOR

Araştırmacılar, aşının 2. dozu alındıktan yaklaşık altı ay sonra, aşının viral yükü azaltmadaki etkinliğinin kaybolduğu sonucuna vardılar. Ancak 3. dozun, viral yükü dört kat azalttığını buldular.

Araştırmacılar, Delta varyantıyla enfekte olmuş hastalar üzerinde yürütülen 11 bin PCR sürüntü testini analiz etti. Bu hastalar; hiç aşılanmayanlar, ikinci dozu aldıktan sonraki altı ay içinde enfekte olanlar ve destekleyici aşıdan sonra enfekte olanlar olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Matan Levine-Tiefenbrun, "Keşfettiğimiz şey, aşının viral yüke göre etkinliğinin zamanla kademeli olarak azaldığı, altı ay sonra (viral yük) aşılanmamış bir kişininkine benzer şekilde yüksek bir seviyeye ulaştığıdır. Yine de, güçlendirici aşının viral yükü dört kat azaltarak eski haline getirdiğini keşfettik" açıklamasında bulundu.