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Bekçilik başvuru sonuçları için geri sayım! 2023 1. Dönem Bekçilik başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

Bekçilik başvuru sonuçları için geri sayım! Bekçilik başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 2023 yılı birinci dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik başvuru sonuçlarıyla iligli detaylar...

Giriş: 25.04.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi  tarafından yapılan bekçi alımı başvuruları Şubat ayında sona erdi. Peki, 1250 bekçinin alncağı bekçi başvuruları sonuçları ne zaman çıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

  • BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

    BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

     

  • BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Ön başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

    Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bekçi alımı sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile yapılabilecek.

     

  • BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI 

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

  • k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

  • FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

    2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

  • c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

    3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

  • SÖZLÜ SINAV

    1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

    2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

  • 3. Adaylar,

    a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavraması,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

    4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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