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Çarşı ve mahalle bekçileri, 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasını 2016 yılında Emniyet Teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirdi. 81 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 21 bin 723 çarşı ve mahalle bekçisi geceleyin yaya devriye görevi gerçekleştirerek suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanmasında ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanmasında etkin görev aldı.

18 AYDA 4 BİN 224 HIRSIZLIĞA MÜDAHALE

01 Eylül 2018- 29 Şubat 2020 tarihine kadar geçen sürede bekçiler, 129 bin 658 şahıs hakkında adli işlem yaptı. 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti. Bekçiler sayesinde bin 128 kayıp çocuk bulunup ailelerine teslim edilirken, 18 yaş üstü 3 bin 689 kayıp yine bekçiler tarafından bulundu. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 aranan hakkında işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bekçiler tarafından 253 kilo 319 gr uyuşturucu/uyarıcı (kokain, eroin, esrar, bonzai vb.) madde ile 36 bin 103 adet hap, 20 adet uzun namlulu silah, 2 bin 321 adet tabanca, 876 adet av tüfeği, 5 adet el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 23 bin 483 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 3 bin 399 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 538 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parçaları ele geçirildi.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR YÜZDE 16,7 AZALDI

Ayrıca, çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasının yanı sıra, asayiş suçları ile mücadele politikalarının uygulanması, suç haritalarının hazırlanarak analiz çalışmalarının yapılması, görev sorumluluk alanlarının belirlenmesi, bu veriler ışığında motorize ve yaya devriye ekiplerinin sayılarının güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün arttırılması ile birlikte mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda ciddi oranda düşüş oldu. Buna göre; mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında yüzde 10’luk düşüş yaşanırken evden hırsızlık olaylarında bu düşüş yüzde 16,7 oldu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HIRSIZLIK GERİLEDİ

Günlük evden hırsızlık olayları 2018 yılı Ocak ayında 226 seviyelerindeyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla 124’e geriledi. Özellikle 3 büyük ilimizde aynı dönemde Ankara’da 23’ten 2’ye, İstanbul’da 71’den 28’e, İzmir’de ise 13’ten 4’e düştüğü görüldü. Ayrıca Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılı Ocak ayında yüzde 41,3 olan aydınlatma oranı, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle yüzde 50,1 seviyesine ulaştı.