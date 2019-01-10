Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Soruları binlerce vatandaşın merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Soylu, 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapacağını duyurmasının ardından dört gözle başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru şartlarında Polis Akademisi Başkanlığı bir takım önemli değişikliğe gitti. 2019 yılında 1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alımında adayların yatılı eğitim göreceği belirtildi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvuru şartlarında Polis Akademisi Başkanlığı yeni bir değişiklik yaptı. Önceki yıl yapılan bekçi alımında adaylar, 45 gün eğitim alıyor ve haftada 6 gün eğitim merkezlerine giderek görev eğitimi alıyorlardı. Yeni yılda ise artık bekçi adayları Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yatılı olarak eğitim göreceği bilgisi verildi.

BEKÇİ ALIMI EĞİTİMLERİ NELERDE OLACAK?

Bekçilik başvurusu onaylanan adaylar eğitim için POMEM'e bağlı eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalacak. İşte eğitimin verileceği iller,

Aydın POMEM: 650

Balıkesir POMEM: 1000

Bayburt POMEM: 750

Bursa POMEM: 550

Çankırı POMEM: 550

Elmadağ POMEM: 1300

Erzincan POMEM: 1907

Karabük POMEM: 800

Mersin POMEM: 700

Merzifon POMEM: 350

Niğde POMEM: 1000

Rize POMEM: 700

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BEKÇİ ALIMLARINDA ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

Bekçilik başvurusunda bulunan adayların en çok merak ettiği diğer konulardan biri ise, askerlik şartının olup olmayacağı...

Bilindiği üzere polisler askerlikten muaf olduğu için bekçiler de askerlikten muaf edilmek isteniyor fakat henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Başvuru şartında adayların askerlik görevini bitirmiş olmak şeklindeki şartını en azından tecil maddesinin getirilesi talep ediliyor. Bekçiliğin polislikten tek farkı gece mesaisi yapmasıdır.

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı sonrasında 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacağından dolayı asil ve yeteri kadar yedek olarak belirlenen adaylara yönelik planlama yapılan il emniyet müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren Sağlık Raporu İşlemleri kısa sürede tamamlandıktan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da söz konusu raporların 6 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması istenilmiştir.

7 Ocak – 1 Mart 2019 tarihi arasında Polis Akademisin bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilecektir.