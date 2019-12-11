11 ARALIK 2019
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beIN SPORTS 1 PSG Galatasaray maçı - beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri

beIN SPORTS 1 yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak PSG Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu 6. maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. beIN SPORTS 1 yayın akışına göre PSG Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte 11 Aralık beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

11.12.2019 - 15:49 | Güncelleme:
beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak PSG Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi  maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI  - 11 ARALIK 2019

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:45 Dinamo Zagreb - Manchester City

20:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:45 PSG - Galatasaray

23:45 UEFA Avrupa Ligi

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı:beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi:DIGITURK T37
Frekansı:11675
Polarisazyon Değeri:V - Dikey
Kapsama:Batı
SR:24444
FEC:3/4
Tip: 

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

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beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri
beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri
beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri
beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri

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