beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak PSG Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 11 ARALIK 2019

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:45 Dinamo Zagreb - Manchester City

20:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:45 PSG - Galatasaray

23:45 UEFA Avrupa Ligi

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.