6 yıl sonra ekranlara geri dönüp seyircisi ile buluşan Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi yayınlanan ilk bölümüyle çok beğenildi.

Her hafta perşembe günleri Blu TV ekranlarında yayınlanacak olan fenomen dizinin 2. bölümünden yayınlanan fragman heyecan vericiydi. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği dizi ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. Behzat Ç. 4.sezon kadrosunda ise yine bilindik isimler yer aldı.

Nejat İşler, Canan Ergüder, Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal ve Güven Kıraç gibi isimler dizinin yeni sezonunda yine sevenleriyle olacak.

Her hafta bir yeni bölüm yayınlanacak olan dizinin kadrosundaki tek eksik dizinin ana karakterlerinden Harun'u canlandıran Fatih Artman.

Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi 2. bölümüyle 1 Ağustos Perşembe akşamı Blue TV ekranlarına gelecek.

BEHZAT Ç 4. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI