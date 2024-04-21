Bedenin konuşan dili: Fiziksel görünüşünüz sizin hakkınızda ne söylüyor olabilir?
İnsanların görünüşleri birbirinden farklıdır ve kendine özgüdür. Ancak fiziksel görünüşteki bazı detaylar insanlar hakkında bize bilgi verebilir. Peki, hangi detaylar hakkımızda ne söyler? İşte, sizin için bazı araştırmalardan yararlanılarak hazırlanmış görünüşünüzün hakkınızda söylediği 5 gerçek!
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Her gün birçok farklı insanla karşılaşabiliriz ve hepsini tanımak mümkün olmayabilir. Ancak bazı araştırmalara göre insanların fiziksel görünüşlerinden kişilikleri hakkında çıkarım yapmak mümkün olabiliyor. Haberimizde sizin için bazı çalışmalara göre insanların görünüşünden onlar hakkında tahmin yürütmeyi sağlayacak 5 durumu derledik. İşte, detaylar...
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1. YÜZ ŞEKLİ
Uyarlanabilir İnsan Davranışı ve Fizyolojisi dergisinde 2014 yılında yayınlanan araştırmaya göre, 2010 Dünya Kupası’ndaki futbolcuların yüzlerinin genişliği ve yüksekliği incelendi. Araştırma sonucunda bu yüz oranına bağlı olarak kaç gol atabildikleri tahmini doğrulandı.
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Bununla birlikte Colorado Boulder Üniversitesi Psikoloji ve Sinir Bilimi Bölümü’nden Keith Welker, ergenlik döneminde testosteronun kemik yoğunluğu, kas büyümesi ve kafatası şekli gibi çeşitli fiziksel özellikleri etkileyebileceğini söyledi. Yani yüz şekli bu araştırmalara göre kişilik hakkında bilgi verebiliyor.
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2. BELİRGİN ELMACIK KEMİKLERİ
2018 yılında Genetik’te Sınırlar dergisinde yapılan araştırmaya göre, yüksek testosteron seviyesine sahip erkekler geniş yüzlere ve kalın elmacık kemiklerine sahip oluyor.
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Bununla birlikte bu hormonun seviyesinin saldırganlık, hakimiyet ve asi ruhla doğrudan bağlantısı olduğu da düşünülüyor. Ayrıca bu durum asi ve kötü adam rolleri için kaba yüz hatlarına sahip erkekleri seçen film yönetmenleri tarafından düzenli olarak kullanılıyor.
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3. KIRIŞIKLIKLAR
Deneysel Sosyal Psikoloji dergisinde 2012 yılında yayınlanan araştırmaya göre kırışıklıklar, insanın karakteri hakkında birçok şey söyleyebilir.
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Örneğin dudakların ve gözlerin köşelerindeki kaz ayakları kişiliğiniz hakkında iyimser şeyler söyler; gülmeyi gerçekten seviyorsunuz ve çok duygusalsınız. Bununla birlikte kaşlarınızın arasındaki alnın kıvrımı, sizin hayatta pek çok şey yaşamış, ciddi bir insan olduğunuzu gösterebilir.
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4. ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR
Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Lin Kee, çekilen selfie fotoğrafları analiz ettiğinde selfie türleri ile kişinin kişisel özellikleri arasında bir bağlantı buldu.
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Örneğin dost canlısı insanlar kendilerinin fotoğraflarını aşağıdan çekmeyi tercih ederken yeni deneyimlere açık olan kişilerin fotoğraflarında komik görünmekten çekinmediklerini fark etti. Nevrotik insanların ise selfielerinde meşhur ''ördek suratı'' yapma eğiliminde olduklarını buldu.
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5. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN YÜZE YANSIMASI
Kötü alışkanlıklar zamanla yüzlerde belirgin bir şekilde gözükmeye başlar. Yani bir kişinin dış görünüşü genç ve güzel olsa da, iç dünyasındaki kötü alışkanlıklar zamanla onun karakterini ve davranışlarını belirleyebilir.
Kaynak: Adaptive Human Behavior and Physiology, Frontiers in Genetics, Journal of Experimental Social Psychology