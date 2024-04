5. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN YÜZE YANSIMASI

Kötü alışkanlıklar zamanla yüzlerde belirgin bir şekilde gözükmeye başlar. Yani bir kişinin dış görünüşü genç ve güzel olsa da, iç dünyasındaki kötü alışkanlıklar zamanla onun karakterini ve davranışlarını belirleyebilir.

Kaynak: Adaptive Human Behavior and Physiology, Frontiers in Genetics, Journal of Experimental Social Psychology