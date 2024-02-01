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        Haberler Gündem ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | MSB 2024 Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılır?

        MSB 2024 Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! İşte 2024 MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı...

        Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. İşte 2024 bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:54
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        • 1

          2024 Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. MSB, Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2024 MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

        • 2

          MSB ASKERLİK YERLERİNİ AÇIKLADI!

          Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

          ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

          Yapılan açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." denildi.

        • 4

          YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

          8 Şubat 2024

          7 Mart 2024

          18 Nisan 2024

          16 Mayıs 2024

          27 Haziran 2024

          25 Temmuz 2024

        • 5

          22 Ağustos 2024

          19 Eylül 2024

          17 Ekim 2024

          14 Kasım 2024

          12 Aralık 2024

        • 6

          ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

          https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

          ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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