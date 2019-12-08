İstanbul elektrik kesintileri listesi 8 Aralık

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 8 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., DEFNE Sk., CENGİZ TOPEL Cd., GÜNEŞ Sk., SABIR Sk., SİLAHTAR Cd., GÜLAÇAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30314-9613 T.M.)

- MİMAR SİNAN Mh., NAZIM KİLİMCİ Sk., EZGİ Sk., TÜRK Sk., BESTE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31303-25291)

- BEŞYOL Mh., 1.İNÖNÜ Cd., SEFA Sk., ÇAMLIK Sk., BEŞYOL YAN YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31742-11798)

- FATİH Mh., RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA Cd., 2. KORDONBOYU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31874-22005 - 27693)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31881-9245 D.M. 9828,9475,9439,9246 T.M., 9485 D.M.,9433,9315,9719,9302 T.M. 9729,9686,9462,9217,9364,9159,9435,9958,9487,9474,9410,9059,9604,9595,9708,9675,9292,9679,9494,9597,9593,9486,9775,9865,9971,9426 T.M.9491,9684,9511,9682,9689,9271,9524 T.M.)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32004-29450 TM)

- HÜRRİYET Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32007-28754 tm)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., AKIN Sk., AKAY ÇIKMAZI Sk., ADALET ÇIKMAZI Sk., KORAY Sk., ÜMRAN Sk., KÜLTÜR Sk., İSMAİL TAN Sk., GÜN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32073-25268-25741-25267)

- CAMİİKEBİR Mh., BAHRİYE Cd., BAŞHANE Sk., BAŞHANE ARALIĞI Sk., BÜLENT DEMİR Cd., CEZAYİRLİ MEKTEBİ Sk., ÇAYDANLIK Sk., DÖRTKUYU Cd., GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ Sk., GÜLLEHANE Sk., HOCA AHMET Sk., KASIMPAŞA FIRINI Sk., KASIMPAŞA CAMİ Sk., PAŞA DERESİ Sk., MATBAA ARKASI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32133-3041)

- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., ÇARŞI Sk., KAYALAR Sk., SAKİN Sk., GAMZE Sk., KAYIN Sk., ÖZNUR Sk., OKÇU Sk., TEKİN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32151-468-1)

- SANAYİ Mh., GÜRBÜZ Sk., ÇARŞI Sk., KAYALAR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., GAMZE Sk., OKÇU Sk., MİNE Sk., KANARYA Cd., ÇAVUŞOĞLU Sk., GÜR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32153-468-2)

- EVREN Mh., ASLI Sk., KEREM Sk., CAMİ YOLU Cd., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32176-31844)

- YEŞİLBAYIR Mh., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ORG. NURETTİN BARANSEL Cd., 29 MAYIS Cd., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32203-20811,20807, 20453, 22144,20595, 20789, 20994, 21629, 27572, 21533, 22147, 22864, 27922, 20076, 22616, 20549)

- ORTAMAHALLE Mh., BURAK Sk., NUMUNEBAĞI Cd., ÖZFİLİZ Sk., DEMİRCİLER Sk., ULUHAN Sk., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32226-8423)

- MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32223-8014)

- ÖRNEKTEPE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32256-9591 T.M.)

- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32261-9007 T.M. )

- SANAYİ Mh., ATATÜRK Cd., SANCAKLI Cd., VEHBİBEY Sk., TÜMER Sk., KIVIRCIK Sk., KARA AHMET Sk., SELVİ Sk., ERKAYA Sk., DALGIÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32271-837)

- MALTEPE Mh., TAYYARECİ SAMİ Sk., MEVLEVIHANE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32225-8016)

- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32289-9070,9613,9591 T.M.)

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32253-9007 T.M. )

- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32305-9918 T.M.)

- GÜNEŞLİ Mh., 2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32308-31173)

- MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32303-9918 T.M.)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32332-8781)

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., HACI EMİN AĞA Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32357-8262)

- MERKEZ Mh., SİLAHTAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32255-9070 T.M.)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., SECİYE Sk., ÖZÇINAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32267-21091,21092,21093,20223,27371, 22545)

- ÖMERLİ Mh., AYNALI Sk., DERSAADET Sk., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., RİSALET Sk., OKUL ÇIKMAZI Sk., ÖMERLİ Sk., YAMAÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32269-20124)

- TELSİZLER Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32293-9386 T.M.)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., TURUNÇ Sk., KÜMBET Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32335-28554)

- OSMANGAZİ Mh., 2662. Sk., 2660. Sk., İSTİKLAL Mh., 586. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32319-21805-21680-21418)

- KEMER Mh., MEHMET AKİF İNAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32327-18259)

- ÇELİKTEPE Mh., VARDAR Sk., GÜLÇİN Sk., ELİF Sk., PİRİ REİS Sk., IŞIK Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., MOHAÇ Sk., ALTIN Sk., BODUR Sk., SEMERKANT Sk., ZİYAPAŞA Cd., HAYAT Sk., ARPACIK Sk., TURGUT REİS Sk., TUNABOYU Sk., KAHRAMANLAR Cd., ASMALI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32260-9386 T.M.)

- MAHMUTBEY Mh., 1. YOL Sk., 51. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32340-12328 - 12278 - 11782)

- İNÖNÜ Mh., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 26/1. Sk., 26/10A Sk., 26/10B Sk., SANCAKTEPE Mh., ÇARŞI Cd., FATİH Cd., 12/1. Sk., 5. Sk., 10. Sk., 11. Sk., YAVUZ SELİM Mh., 3/12. Sk., 3/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32366-18551-18544-18571-18566)

- GÜLBAHAR Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32371-9944)

- ATİKALİ Mh., MÜEZZİN BİLAL Sk., NİNNİ Sk., NİŞANCA Cd., FEVZİPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32326-2116)

- ÖMERLİ Mh., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32342-21848, 22922)

- KARTALTEPE Mh., GAZİ KEMAL Cd., FATİH Cd., MERCAN Cd., ORDU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32360-8229)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32369-9803 T.M.)