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BEDAŞ'ın intihar sonrası elektrik kesme dosyası EPDK'da

İstanbul’da, 4 kardeşin intiharı sonrasında kesilen elektrikle ilgili soruşturmada kritik aşamaya geçildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve CK Boğaziçi EPSAŞ, Ankara’ya soruşturma kapsamında üç önemli konuda veri ve belge gönderdi. Ailenin yaşadığı konutun aylık elektrik tüketim miktarı, ödenmeyen fatura sayısı ve işletmenin gerek idari gerekse de teknik işlemlerine ilişkin belge ya da tutanaklar iletildi. Soruşturmaya ve sonucuna, bu bilgi ve belgelerin yanı sıra intiharların ilgili işletmece bilindiği halde elektriğin kesildiğini kanıtlayan veri ve görüntülerin de etkide bulunabileceği belirtiliyor.

19.11.2019 - 09:51 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
BEDAŞ elektrik kesme

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, İstanbul Fatih’te, 6 Kasım'da 4 kardeş intihar ederek yaşamlarına son vermişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),olayın ardından yaptığı açıklamada, 4 kardeşin intiharından 12 saat sonra bu ailenin yaşadığı konutun elektriğinin kesilmesi nedeniyle BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

EPDK, soruşturma kapsamında ilgili işletmeden bir dizi bilgi ve belge istedi. HABERTÜRK’ün aldığı bilgiye göre, bu bilgi ve belgeler geçen cuma günü Ankara’ya sunuldu.

Peki, bunlar neler? BEDAŞ, soruşturma kapsamında şu üç önemli bilgi ve belgeyi sundu:
- Ailenin yaşadığı konutun aylık elektrik tüketim miktarı,
- Ödenmeyen fatura sayısı,
- CK Boğaziçi EPSAŞ’ın, ailenin oturduğu konutla ilgili gerek idari gerekse de teknik yönden attığı adımlar.

ABONELİK SORUNU
Soruşturmanın önemli bir öğesini de olayın yaşandığı konutta, elektrik aboneliğinin başka biri adına olması oluşturuyor. Mevzuata göre, konuttan kim yararlanıyorsa o kişinin elektrik aboneliğini üstüne alması gerekiyor. Mevzuata göre, bu kıstasın yerine getirilmemesi “usulsüz kullanım” anlamına geliyor. İlgili işletmenin, bu konuda kayıtları da Ankara’ya ilettiği belirtiliyor.

İNTİHARLAR BİLİNİYOR MUYDU?
Soruşturmaya ve sonucuna, bu bilgi ve belgelerin yanı sıra intiharların ilgili işletmece bilindiği halde elektriğin kesildiğini kanıtlayan veri ve görüntülerin de etkide bulunabileceği belirtiliyor. Soruşturma dosyasına bu konuyla ilgili çalışmaların da ekleneceği ve tüm bu bilgi, belge ve tutanaklar ışığında bir karar verileceği ifade ediliyor.

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