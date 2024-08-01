İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası'nda, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği bilinmektedir. Elektrik kesintisi yaşayanlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı arıyor. İşte detaylar...