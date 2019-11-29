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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkelerine uyumlu olarak, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

Değişiklikler kapsamında "zarar niteliğindeki krediler/alacaklar" hesaplarında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilmesinin önü açılmıştı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, düzenlemeye açıklık getirdi. Kararın takipteki alacak oranlarının düşürülmesine yönelik bir düzenleme olduğuna yönelik söylemleri reddeden Akben, "5. grup düzenlemesi takipteki alacaklar oranını etkilemez." dedi. Akben ayrıca, düzenlemeyle banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini de söyledi.