BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kars İl Başkanlığı binası açılışında konuştu

AA

Kars'ta esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Destici, daha sonra Merkez Mahallesi'nde bulunan BBP Kars İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

​​​​​​​Destici, burada yaptığı konuşmada, BBP İl Başkanı Muhammet Karahal'a başarı diledi.

Açılış programının ardından kentte toplumun her kesimiyle bir araya geleceklerini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra Kars'ta BBP'nin bayrağı, amblemi daha güçlü bir şekilde dalgalanacak ve diğer şehirlerde Türkiye'de BBP lehine esen rüzgar burada da güçlü bir şekilde esecektir. Yılbaşından bugüne kadar üye sayısını yüzde 130 civarında artırmış bir siyasi partiyiz. Yargıtay'ın son 3 aylık açıkladığı sonuçlara da baktığımız zaman ağustos sonu itibarıyla yine yüzde 51 ile üye sayısını en fazla arttıran parti Büyük Birlik Partisi'dir."

Destici, üye sayısındaki artışı memnuniyet ve mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Bu hareketlilik, partimize karşı vatandaşlarımızdan olan bu teveccüh, bugün Kars'ta da vücut bulmuş bir şekilde. İnanıyorum ki bugün biz yetkilendirmeyi yaptıktan sonra kısa bir süre sonra Kars'ta da yüzlerce, binlerce kardeşimiz Büyük Birlik Partisine üye olacak. İlçe teşkilatlarımız eksik olanları tamamlanacak ve önümüzdeki günlerde yılbaşına gelmeden de Kars'ta güçlü bir şekilde tüm ilçe ve ilimiz kongresini de gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Destici, partililerle il binasında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.