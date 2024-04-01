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        Haberler Gündem Politika BBP Genel Başkanı Destici'den yerel seçim değerlendirmesi

        BBP Genel Başkanı Destici'den yerel seçim değerlendirmesi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların, hayat pahalılığının ve özellikle emeklilerimizin durumlarının seçim sonuçlarını yüksek düzeyde etkilediğini görmekteyiz" dedi. Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ı bir kez daha kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:05
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        Destici'den yerel seçim değerlendirmesi
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        BBP Genel Başkanı Destici, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Yerel seçim sonuçlarının ülke, millet, devlet ve seçime katılarak terörle arasına mesafe koyan siyasi partiler ve adayları için hayırlı olmasını" diledi.

        "Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların, hayat pahalılığının ve özellikle emeklilerimizin durumlarının seçim sonuçlarını yüksek düzeyde etkilediğini görmekteyiz." diyen Destici, gelecek günlerde seçim sonuçlarıyla ilgili daha geniş kapsamlı değerlendirme yapacaklarını söyledi.

        İlk sonuçlar itibarıyla partisinin Sivas ile birlikte 14 ilçe ve 7 beldede seçimi kazandığını belirten Destici, "Sivas ilinde seçimleri en yakın rakibiyle 14 puan farkla adayımız Adem Uzun kazanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Cumhur İttifakı'nın üyesi olmaları nedeniyle belediye seçimlerine ülke genelindeki belediyelerin dörtte biri için katıldıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 1400 belediyenin 370'inde aday gösterdik ve buna rağmen yüzde 2 civarında oy aldık. Aynı şekilde belediye meclis üyeliklerinin önemli bir kısmında yine Cumhur İttifakı hassasiyeti ile aday göstermedik. Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde PKK'nın siyasi uzantısının yarıştığı yerlerde de devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kardeşliğini ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini önde tutarak aday göstermedik. Dolayısıyla BBP'nin aldığı bu oy sadece dörtte bir yerde aday gösterdiği göz önünde tutularak değerlendirilmelidir."

        Destici, en büyük mutluluklarının partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ı bir kez daha kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

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        #Son dakika haberler
        #Mustafa Destici
        #Büyük Birlik Partisi
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