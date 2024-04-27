Bazı UNRWA çalışanlarının soruşturmaları askıya alındı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu soruşturmada gelinen son durum hakkında bilgi verildi.

İsrail’in iddiaları üzerine ocakta sözleşmeleri feshedilen 12’i UNRWA çalışanından birisi hakkında, İsrail’in hiçbir kanıt sağlamaması nedeniyle dosyanın kapatıldığı, 3 kişi hakkında da yeterli bilgi olmaması nedeniyle davaların askıya alındığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; işlerine son verilen diğer 8 kişi hakkında soruşturma devam ederken söz konusu 4 kişi hakkında nasıl bir idari işlemin yapılacağının ise araştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan 12 çalışana ek olarak, mart ve nisan aylarında soruşturmaya dahil edilen 7 UNRWA çalışanından biri hakkında da yeterli bilgi olmaması nedeniyle davanın askıya alındığı diğer 6 kişi hakkında incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Açıklamada, OIOS müfettişlerinin, soruşturma sürecinde İsrail yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail'e gittiği ve mayısta bu kapsamda bir ziyarette daha bulunacağı bildirildi.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.