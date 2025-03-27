"Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları

Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah, teknik direktör Aykut Kocaman'ın sarf ettiği "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor" sözünün en net karşılıklarından biri oldu.

Tecrübeli golcünün yanı sıra Belçikalı yıldızlar Eden Hazard ve Romelu Lukaku, bu sezon Paris Saint-Germain'de kariyer sezonunu geçiren Ousmane Dembele, Brezilyalı hücum oyuncusu Philippe Coutinho, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun yanı sıra Türkiye'de iki kez gol krallığı tacını takmış Burak Yılmaz, kariyerlerinin bir bölümünde forma giydikleri bazı takımlarda meşin yuvarlağa gönül verenlerin dimağında kekremsi bir tat bıraktı.