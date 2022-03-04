Bazı il ve ilçelerde okullara kar tatili

Bazı il ve ilçelerde okullara kar tatili

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yurdun muhtelif bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar 1 gün tatil edildi.

VAN VE BİTLİS

Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

BURDUR

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime kent merkezi ve 7 ilçesinde bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler yüzünden, 4 Mart cuma günü, Ağlasun, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri hariç kent merkezi ve diğer 7 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokulları, özel eğitim okulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, kent merkezi ve belirtilen ilçelerde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

ISPARTA

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bugün de sürecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın bugün de etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte kar yağışı nedeniyle dün okullar tatil edilmişti.

KONYA

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Konya'nın 11 ilçesinde tamamen, 6 ilçesinde kısmen tatil edildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Ahırlı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar, Akşehir'de tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 4 Mart Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Sarayönü ilçesinde taşımalı eğitim ile Kadıoğlu, Çeşmelisebil, Gözlü, Yenicekaya, Özkent ve Gözlü Tigem mahallelerinde de yüz yüze eğitime ara verildi.

Cihanbeyli ilçesinde ise Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu, Büyükbeşkavak İlkokulu, Çimen İlkokulu, Çölköy İlkokulu, Kandil Mesleki ve Teknit Anadolu Lisesi, Küçükbeşkavak İlkokulu, Kelhasan İlkokulu, Kuşça İlkokulu, Çimen Konak Yaylası İlkokulu yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Altınekin ilçesinde taşımalı eğitim ile Oğuzeli, Akıncılar, Dedeler, Sarnıç, Yenice ve Kocyaka mahallelerinde, Bozkır ve Ereğli İlçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere, Kadınhanı İlçe merkezinde bulunan okullar ile Osmancık, Atlantı, Kolukısa, Hacımehmetli ve Pusat mahallelerinde bulunan okullar hariç diğer okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime bugün ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.