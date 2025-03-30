Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler listesi: Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz mi, bedava mı?
Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyol listesi belli oldu. Bayramda şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar ücretsiz otoyol ve köprü listesini merak ediyor. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla beraber, bayram süresince Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-Havalimanı metrosu ücretsiz oldu. Peki Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler listesinde neler var? Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz mi, bedava mı?
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Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler merak ediliyor. 9 günlük bayram tatilinde plan yapanlar Osmangazi geçişlerinin ve Çanakkale Geçişlerinin bedava olup olmadığını sorguluyor. Resmi Gazete kararında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağı kaydedildi.
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BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ramazan Bayramı’nda Ücretsiz Ulaşım Müjdesi. Milletimize bayram hediyesi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla;
29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası:
Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası:
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek.
Osmangazi Köprüsü özel iştirak sayıldığı için bayramda ücretsiz geçiş uygulanmayacak.
BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete kararında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağı kaydedildi.
Osmangazi Köprüsü özel iştirak sayıldığı için bayramda ücretsiz geçiş uygulanmayacak.
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ:
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ 2025?
Ramazan Bayramı sebebiyle bazı köprü ve yollar ücretsiz oldu. İdari izinle beraber kamuda 9 gün olan bayram tatilinde birçok kişi tatil planı yaptı. Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre Çanakkale Köprüsü, ücretsiz olan köprüler arasında yer almıyor. Karara göre Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz köprü ve yollar kapsamı içerisinde yer almadı.
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