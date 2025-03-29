Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Metro, Marmaray, Metrobüs, Otobüs toplu ulaşım bedava mı?
Bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Bayram öncesinde yola çıkacak sürücüler ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların durumunu araştırıyor. Geçmiş bayramlarda bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olmuştu. Peki bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Metro, Marmaray, Metrobüs, Otobüs toplu ulaşım bedava mı?
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Bayramda hangi yolların ücretsiz olacağı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, İstanbul'da köprüler ve bazı metro-tren hatları ücretsiz olarak kullanılacak. Peki Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? bayramda köprü-otoyollar bedava mı?
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BAYRAMDA KÖPRÜ, OTOYOLLAR VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, İstanbul'da köprüler ve bazı metro-tren hatları ücretsiz olarak kullanılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, şu ifadeler yer aldı:
"29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı. 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak."
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartes
1.Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2.Gün: 31 Mart 2025 Pazartes
3.Gün: 1 Nisan 2025 Salı
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