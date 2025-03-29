BAYRAMDA KÖPRÜ, OTOYOLLAR VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, İstanbul'da köprüler ve bazı metro-tren hatları ücretsiz olarak kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, şu ifadeler yer aldı:

"29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı. 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak."