Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Mart-1 Nisan 2025 Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle toplu taşımadaki durum merak ediliyor. 30-31 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde toplu taşımanın durumu için arka arkaya İstanbul, Ankara, İzmir için açıklama yapıldı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 30 Mart-1 Nisan arası otobüs, metrobüs, tramvay, metro, vapur, Ankaray, İzban'da son durum...
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Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle, akraba ziyareti yapmak ve şehrin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, 'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?' diye araştırıyor. Bu zaman kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının 2025 durumu da merak ediliyor. Konu hakkında başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya Belediyelerinden açıklama geldi. Peki, 30-31 Mart ile 1 Nisan Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi?
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
30-31 Mart ile 1 Nisan günleri kapsayan Ramazan Bayramı süresince, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?
30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde İETT seferleri ücretsiz hizmet verecek.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları vapurları ücretsiz olarak hizmet verecek.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?
30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde tramvay seferleri ücretsiz hizmet verecek.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA METRO ÜCRETSİZ Mİ?
30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde metro seferleri ücretsiz olacak.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde metrobüs seferleri ücretsiz hizmet verecek.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) ile Ramazan Bayramı süresince 30 Mart 2025 - 31 Mart 2025 - 01 Nisan 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA BURSA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
BursaRay, tramvay ve otobüs hatları, Ramazan Bayramı süresince(30-31 Mart ve 1 Nisan 2025) BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, mezarlıklara özel otobüs seferleri de düzenleyecek.
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA ANTALYA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için toplu ulaşımda bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 30, 31 Mart ve 1 Nisan'ı kapsayan üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
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