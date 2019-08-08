Bayramda sanat zamanı

İstanbul Modern, 'Şimdinin Peşinde' adlı koleksiyon sergisiyle günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. İstanbul Modern'in geçici mekânının iki katına yayılan sergi, günümüz insanını serginin merkezine yerleştiriyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor. Sergide yer alan 33 sanatçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan çalışmaları, insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkinin dinamiklerini konu ediyor.

Sergide Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter Anders, Mehtap Baydu, Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, İpek Duben, Olafur Eliasson, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Azade Köker, Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen,Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, Nil Yalter, Jérôme Zonder'in yapıtları sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Modern'in tekstil malzemelerini ifade aracı olarak kullanan uluslararası sanatçıların çalışmalarını içeren 'İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar', Türkiye'den sanatçıların yapıtlarıyla 18 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Sergide Türkiye'den 11 sanatçının 30'un üzerinde çalışmasına yer veriliyor. Tekstil malzemesinin sanatsal ifade çeşitliliğini incelerken tarihsel, toplumsal ve kültürel anlamlarını da sorgulayan sergide Belkıs Balpınar, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Şakir Gökçebağ, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, İrfan Önürmen, Sabire Susuz, Harald Schmidt Arşivi ve Ziya Tacir'in çalışmaları izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi iş birliğiyle Ara Güler'in gözünden kentin 1950'lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. 'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul adlı sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20'nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. Bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler'in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor.

Ara Güler'in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarına, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar eşlik ediyor.

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019 (Artists' Film International) programını ağırlamayı sürdürüyor.

12'nci yılına giren programda bu yıl, toplum içindeki kültürel görüşler, inanç sistemleri ve beklentilerle ortaya çıkan kadınlık ve erkeklik durumlarının bütününü oluşturan toplumsal cinsiyet üzerine farklı gerçekliklerin yansımaları ele alınıyor. İstanbul Modern'in davetiyle sanatçı Senem Gökçe Oğultekin'in 'Dun (Ev)' adlı videosu 2019 yılı içinde hem İstanbul Modern'de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor. Filmler, 18 Ağustos'a kadar görülebilir.