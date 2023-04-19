Arife ve bayramda hava nasıl olacak?

Marmara ve Karadeniz gibi bölgelerde dahi ısınma yoluyla (meteorolojide konveksiyon) güç kazanan, gündüzü gece gibi karartan bulutlar oluşabiliyor.
"SELLERİN NEDENİ SU BUHARININ HIZLA YÜKSELMESİ"
Bugünlerde Arabistan-Orta Doğu çevresinde görülen seller, iri taneli dolular hep bu aşırı sıcak karaların bulduğu su buharını hızla yukarı taşıyacak enerjiyi vermesiyle gerçekleşiyor.
Tabii her sıcak geçen günün akşamında, dün İstanbul’da olduğu gibi devasa bulutlar gelişmiyor. Su buharının bolca varlığı, yukarı seviyeye çıkan bulutun yeterince soğuk bir kalınlıkla temas etmesi, yukarılarda zengin buz kristali içeriği (ve süper soğumuş bulut tanecikleri), düşey rüzgarların kuvvetli ve bir süre için düzenli olması gibi şartlar yerine gelince dolu yağışı görüyoruz.
"YAĞIŞ İÇİN RİSKLİ SAATLER 13.00-18.00 ARASI"
Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden girdiği yağışlı havaya sıcak karalarla yakalanırsa bu mevsim daha çok konvektif yağışlar görürüz. Bu yağışlar günün en çok 13.00-18.00 saatleri arası hayatı olumsuz etkileyecek şiddette olabiliyor, bazı durumlarda gece dahi dolu yağdığı gözlense de riskli saatler gün ortası diyebiliriz.
"BAYRAM HAVASI YAĞMURLA TAZELENECEK"
Bayram havası da aslında günlerdir içinde olduğumuz ve aralıklarla devam eden bu yağmurlarla tazelene tazelene geçecek görünüyor.
"İSTANBUL'DA SAĞANAK VAR"
Sabah saatleri Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu yağmurlu ama yağış henüz kuvvetli değil, saat 12.00 ve sonrasında Erzincan-Malatya-Muş ve çevre illerde kuvvetli sağanak şeklinde olacak.
Bu sırada batıda İstanbul, Tekirdağ,Çanakkale, Manisa ve İzmir yağışlı alana katılacak. Marmara'yı gök gürültülü bir arife bekliyor.
"AVRUPA YAKASI OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"
Bugün İstanbul’da beklenen sağanak Avrupa yakasında hayatı olumsuz etkileyebilir, Arnavutköy-Esenyurt çevresinde su baskınları yaşanabilir. İstanbul’da yağmur akşam 20.00 sularından itibaren kesilecek görünüyor.
Ankara benzer şekilde gündüz yağmurlu, akşam ise hava kuru. İzmir’de yağmur ihtimali düşük, kıyı ilçeler parçalı bulutlu kalıyor.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Deprem bölgesinde bugün saat 11.00 ila 16:.00 arasında kuvvetlice yağış geçişleri bekleniyor.
CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU
Neredeyse bugün ile aynı alanlarda aralıklı yağmurlu geçecek bir gün olacak, yağışların kuvvetli düşeceği riskli alanlar Samsun, Adana-Osmaniye, Çanakkale-Tekirdağ çevresi olarak görünüyor.
İstanbul’da gün içinde yağmur ihtimali yüksek ama arife gününe göre daha zayıf yağış geçişleri olarak yaşanır. Ankara’da zayıf yağmurlu bir sabahın ardından öğlen 15-16 sularında gök gürültülü sağanak olasıdır.
"KARADENİZ'İN TAMAMI YAĞIŞLI"
İzmir’de kıyı ilçeler yağmur görmeden cuma gününü tamamlayacak görünüyor. Cuma günü yağışlar en çok Karadeniz’de görülecek ve neredeyse bölgenin tamamı yağmurlu havanın içinde kalacak.
CUMARTESİ BEKLENEN HAVA DURUMU
Sabah ve öğlen saatleri Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yükseklerinde (ama yer yer kar şeklinde) zayıf yağışlar görülür, Eskişehir-Manisa-Konya arasında öğlen-akşam aralığı bir yağmur daha alabiliriz. İstanbul’da, İzmir’de ve Ankara’da cumartesi yağmur ihtimali düşük görünüyor, hava parçalı bulutlu kalacaktır.
"23 NİSAN'DA BAŞKENT'TE SAĞANAK VAR"
Pazar günü ise Anadolu genelinde tıpkı arife günü olduğu gibi öğlen ve akşam aralığı kuvvetli yağabilir. Bu sırada Marmara’ya Karadeniz üzerinden esecek rüzgarlar yağışları güneyde tutacak ve Marmara serin ama kuru bir 23 Nisan geçirecek görünüyor. Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı biraz yağmurlu havayla geçecek, Başkent'te pazar günü saat 12.00 ila 18.00 arasında yağmur yağma ihtimali var.
Pazar ayrıca Ege’nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir.
"SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE"
Hava sıcaklıkları 20-24 Nisan arası Türkiye’de aslında mevsim ortalamalarında seyredecek, gündüz İstanbul 16-17 derecelere ulaşırken Ankara 15-16 derece, İzmir ve Antalya 20 dereceye yakın ve Doğu Akdeniz ise 25 derecelerde. Deprem bölgesinde de yağmurlara rağmen sıcaklık Akdeniz üzerinden esecek rüzgarlarla yüksek kalabilecek. Sağlıkla geçmesini dileriz.
"İSTANBUL-İZMİR ARASINDA SİSE DİKKAT"
Not: Bu gece saat 00.00 ila sabah 06.00 aralığında Ege-Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri için sisli hava ulaşımı aksatabilir. İstanbul-İzmir arası bir yolculuk gece saatlerine denk gelirse düşük görüş mesafesi yüzünden riskli bir yolculuk yaşayabiliriz, sis hadisesine karşı tedbirli olmakta yarar var.