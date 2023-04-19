Arife ve bayramda hava nasıl olacak?

Marmara ve Karadeniz gibi bölgelerde dahi ısınma yoluyla (meteorolojide konveksiyon) güç kazanan, gündüzü gece gibi karartan bulutlar oluşabiliyor.

"SELLERİN NEDENİ SU BUHARININ HIZLA YÜKSELMESİ"

Bugünlerde Arabistan-Orta Doğu çevresinde görülen seller, iri taneli dolular hep bu aşırı sıcak karaların bulduğu su buharını hızla yukarı taşıyacak enerjiyi vermesiyle gerçekleşiyor.

Tabii her sıcak geçen günün akşamında, dün İstanbul’da olduğu gibi devasa bulutlar gelişmiyor. Su buharının bolca varlığı, yukarı seviyeye çıkan bulutun yeterince soğuk bir kalınlıkla temas etmesi, yukarılarda zengin buz kristali içeriği (ve süper soğumuş bulut tanecikleri), düşey rüzgarların kuvvetli ve bir süre için düzenli olması gibi şartlar yerine gelince dolu yağışı görüyoruz.

"YAĞIŞ İÇİN RİSKLİ SAATLER 13.00-18.00 ARASI"

Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden girdiği yağışlı havaya sıcak karalarla yakalanırsa bu mevsim daha çok konvektif yağışlar görürüz. Bu yağışlar günün en çok 13.00-18.00 saatleri arası hayatı olumsuz etkileyecek şiddette olabiliyor, bazı durumlarda gece dahi dolu yağdığı gözlense de riskli saatler gün ortası diyebiliriz.

"BAYRAM HAVASI YAĞMURLA TAZELENECEK"

Bayram havası da aslında günlerdir içinde olduğumuz ve aralıklarla devam eden bu yağmurlarla tazelene tazelene geçecek görünüyor.