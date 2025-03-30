Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı'nda EFT, havale, FAST oluyor mu, hesaba para geçer mi?

Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9 günlük tatil fırsatını değerlendiren, bayram süresince çalışan iş yerleri veya bayram içerisinde alım satım işlemleri gerçekleştiren vatandaş bayramda havale veya EFT işlemini hakkında bilgi almak istiyor. Peki Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı’nda EFT, havale, FAST oluyor mu, hesaptan hesaba para geçer mi?