Bayram ve Arefe'de AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor? Bayram ve Arefe'de AVM'ler çalışıyor mu ve kaçta kapanıyor?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşun resmi tatil olması AVM'lerin açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri bayramda çalışıyor mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
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Ramazan Bayramı ile birlikte tatilini alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler "Bayramda AVM'ler açık mı?" sorusuna yanıtını araştırıyor. Peki, alışveriş merkezleri arefe günü ve bayramda açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda alışveriş merkezleri kaçta kapanacak? İşte güncel bilgiler...
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AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?
Tatillerini alışveriş merkezinde geçirmek isteyen kişiler AVM'lerin açık olup olmadığını sorguluyor. Geçtiğimiz arefe günü ve bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde değişiklik olmadığı için, aksi açıklanmadığı sürece bu yıl da AVM'ler faaliyette olacak.
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Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 30 Mart Pazar bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak. Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.
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