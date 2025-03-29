Bayram ve arefede PTT ve kargo açık mı? PTT kargo dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

29 VE 31 MART'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 29 Mart'ta yarım gün açık olurken, 31 Mart'ta ise tam gün kapalı olacak. Bazı kargo şubeleri ise operasyonel faaliyetlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 29 Mart'ta yarım gün açık olurken, 31 Mart'ta ise tam gün kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.

Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…