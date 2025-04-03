Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Adana'da kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkiinde geldi. Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde bayram ziyareti için gittiği ailesinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

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5 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü (44) ve çocukları Bedirhan (17), Emirhan (14) ve Dilek Güleç'in (11) hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ Ülkü Güleç ile 3 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

BABA DA YANLARINA DEFNEDİLDİ Zeynel Güleç'in cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından teslim alındı. Güleç'in cenazesi, eşi ve 3 çocuğunun da defnedildiği Feke Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.