Bayram tatilinde de kilo vermek mümkün

Uzm. Dyt. Merve Öz, kurban bayramında sabah kahvaltıda kavurma tüketmenin bir gelenek olmakla birlikte çok sağlıklı olmadığına da dikkat çekti. Bunun yerine doyurucu ve hafif bir kahvaltıyla güne başlamak gerektiğini hatırlatarak, “Kahvaltıda yumurta, peynir zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, avokado gibi hafif yiyecekler tercih edilebilir. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan ve börek, poğaça, reçel gibi basit karbonhidratlardan da uzak durmak gerekir” dedi.
UZUN SÜREN MASA KEYFİNDE PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN!
Özellikle tatil dönemlerinde ve kalabalık sofralarda bir araya gelindiğinde uzun süren yemek sofralarının da keyifli olduğu kadar kilo aldırma açısından tehlikeli olabildiğini söyleyen Uzm. Dyt. Merve Öz şöyle konuştu: “Uzun süren sofralarda porsiyon kontrolü de yapılmazsa bir süre sonra sohbetle birlikte ne yenildiğinin de farkında olunmayabiniliyor. Bu durumu önlemek için öncelikle, yiyeceğiniz yemek miktarını önceden belirleyip belirlediğiniz miktar kadarını tabağınıza alın. Ayrıca mümkün olduğunda yavaş yemeye çalışın ve yiyecekleri çok çiğneyin. Beynimize doyma sinyali 20 dakika sonra gittiğinden bu süreyi tamamlamak için; yemekte sohbet edin, sık sık kaşık çatalı elinizden bırakın, yemek yerken bıçak kullanın, çatalı kaşık gibi kullanıp çok doldurmayın.”
ETİN YANINDA MUTLAKA SALATA TÜKETİN
Sıcakların etkisinin çok daha arttığı bu günlerde, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerin genel sağlık açısından da zararlı olabileceğine işaret eden Uzm. Dyt. Merve Öz, “Yemeklerinizi fırında, haşlama ve ızgara olarak tercih ediniz. Aşırı yağlı, çok tuzlu, hamurlu ve dolayısıyla kalori açısından yoğun yiyecekler yerine lif oranı yüksek sebze ve bakliyat tüketin. Sofranızı; börek, tatlı, dolma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durun tutun. Ve eti mutlaka salatayla birlikte tüketin.”
ÇAY VE KAHVEDEN SONRA MUTLAKA SU İÇİN
Su tüketiminin kilo vermek ve kilo kontrolünü sağlamak için olmazsa olmazların başında geldiğini söyleyen Uzm. Dyt. Merve Öz, “Terlemeyle birlikte sıvı ihtiyacı artacağı için mutlaka yeterli miktarda su tüketmeye çalışın. Unutmayın susamak artan su ihtiyacını gösteren bir alarmdır. Bu yüzdün su içmek için susamayı beklemeyin. Ayrıca yemeklerden önce, kahve ve çay gibi içeceklerden sonra da su tüketmeye çalışın” diye konuştu.
YÜRÜYÜN, YÜZÜN…
Egzersizin harcanan kaloriyi artırması sebebiyle kilo vermenin de kolaylaşacağını hatırlatan Dyt. Merve Öz, “Kilo verme ya da kilo alma, aldığınız kalori ile harcadığınız kalori arasındaki dengesizlikten olur. Harcadığınız kalori, aldığınız kaloriden fazla ise kilo verirsiniz. Aldığınız kalori fazla, harcadığınız azsa da kilo alırsınız. Bu nedenle tatili fırsata çevirmeye çalışın ve mümkün olduğunca çok hareket edin. Yürümek için herhangi bir engeliniz yoksa günde en az 30 dakika yürümeye çalışın ya da imkânınız varsa yüzün” dedi.
ŞERBETLİ TATLI YERİNE MEYVE YA DA DONDURMA
Bayramların hayır denmesi çok güç olan yiyeceklerinin başında hiç şüphe yok ki tatlı geliyor. Merve Öz, kalorisi daha fazla ve glisemik indeksi daha yüksek olan şerbetli tatlılar yerine meyve ya da dondurma tercih edilebileceğini söyledi. Şekerli ve asitli içecekler yerine sağlıklı ve az kalorili içecekleri tercih edilebileceğini belirten Öz, sağlıklı ve soğuk içecekler için 3 farklı tarif verdi.
Limonlu Beyaz Çay
Malzemeler;
2 yemek kaşığı beyaz çay (beyaz çay yoksa yeşil çayda kullanabilirsiniz)
1 litre soğuk su
Bir tutam reyhan
Kabuk tarçın
Buz
Yapılışı: 1 su bardağı suyu kabuk tarçın ile 10 dakika kaynatın. Kaynayan suyu beyaz çay ve reyhanın üzerine dökerek ortalama 10 dakika demleyin. Sürahi içerisine demlenen beyaz çayı ve buz küplerini atın. Ardından üzerine soğuk su ilave edin. İsterseniz nane de ekleyebilirsiniz.
Sodalı Soğuk içecek
Malzemeler;
2 şişe sade maden suyu
2 adet orta boy limon
2 adet orta boy salatalık
Buz
Bir tutam reyhan ya da nane ya da fesleğen
Ceviz büyüklüğünde yaş zencefil
Yapılışı: Maden suyuna sıktığınız 2 limonu, salatalık dilimlerini ve buzu ekleyiniz. İçine taze reyhan,taze nane, taze fesleğen (üçünden biri tercih edilebilir) ve ceviz büyüklüğünde yaş zencefili küçük parçalara bölüp ekleyiniz.
Not: Tansiyon probleminiz varsa içeriğinde soda olduğundan bu soğuk çayı tüketmeyiniz. Tansiyonunuz kontrol altındaysa bile tarifi 1 adet soda kullanarak hazırlayınız.
Sodalı Ayran
Malzemeler;
1 şişe sade maden suyu
1 çay bardağı soğuk su
1 adet büyük boy limon
Tuz (parmağınızın ucu ile ekleyiniz)
4 yemek kaşığı yoğurt
Nane
Buz
Yapılışı: Öncelikle yoğurdu bir kaba alarak soda ve su ile çırpınız. Üzerine; sıktığınız limonu, tuzu ve naneyi ekleyiniz.
Not: Tansiyon probleminiz varsa içeriğinde soda olduğundan bu soğuk çayı tüketmeyiniz. Tansiyonunuz kontrol altındaysa bile tarifi 1 adet soda kullanarak hazırlayınız.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!