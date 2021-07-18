Bayram tatilinde de kilo vermek mümkün

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Uzm. Dyt. Merve Öz, kurban bayramında sabah kahvaltıda kavurma tüketmenin bir gelenek olmakla birlikte çok sağlıklı olmadığına da dikkat çekti. Bunun yerine doyurucu ve hafif bir kahvaltıyla güne başlamak gerektiğini hatırlatarak, “Kahvaltıda yumurta, peynir zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, avokado gibi hafif yiyecekler tercih edilebilir. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan ve börek, poğaça, reçel gibi basit karbonhidratlardan da uzak durmak gerekir” dedi.

UZUN SÜREN MASA KEYFİNDE PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN!

Özellikle tatil dönemlerinde ve kalabalık sofralarda bir araya gelindiğinde uzun süren yemek sofralarının da keyifli olduğu kadar kilo aldırma açısından tehlikeli olabildiğini söyleyen Uzm. Dyt. Merve Öz şöyle konuştu: “Uzun süren sofralarda porsiyon kontrolü de yapılmazsa bir süre sonra sohbetle birlikte ne yenildiğinin de farkında olunmayabiniliyor. Bu durumu önlemek için öncelikle, yiyeceğiniz yemek miktarını önceden belirleyip belirlediğiniz miktar kadarını tabağınıza alın. Ayrıca mümkün olduğunda yavaş yemeye çalışın ve yiyecekleri çok çiğneyin. Beynimize doyma sinyali 20 dakika sonra gittiğinden bu süreyi tamamlamak için; yemekte sohbet edin, sık sık kaşık çatalı elinizden bırakın, yemek yerken bıçak kullanın, çatalı kaşık gibi kullanıp çok doldurmayın.”

ETİN YANINDA MUTLAKA SALATA TÜKETİN

Sıcakların etkisinin çok daha arttığı bu günlerde, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerin genel sağlık açısından da zararlı olabileceğine işaret eden Uzm. Dyt. Merve Öz, “Yemeklerinizi fırında, haşlama ve ızgara olarak tercih ediniz. Aşırı yağlı, çok tuzlu, hamurlu ve dolayısıyla kalori açısından yoğun yiyecekler yerine lif oranı yüksek sebze ve bakliyat tüketin. Sofranızı; börek, tatlı, dolma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durun tutun. Ve eti mutlaka salatayla birlikte tüketin.”

ÇAY VE KAHVEDEN SONRA MUTLAKA SU İÇİN

Su tüketiminin kilo vermek ve kilo kontrolünü sağlamak için olmazsa olmazların başında geldiğini söyleyen Uzm. Dyt. Merve Öz, “Terlemeyle birlikte sıvı ihtiyacı artacağı için mutlaka yeterli miktarda su tüketmeye çalışın. Unutmayın susamak artan su ihtiyacını gösteren bir alarmdır. Bu yüzdün su içmek için susamayı beklemeyin. Ayrıca yemeklerden önce, kahve ve çay gibi içeceklerden sonra da su tüketmeye çalışın” diye konuştu.

YÜRÜYÜN, YÜZÜN…

Egzersizin harcanan kaloriyi artırması sebebiyle kilo vermenin de kolaylaşacağını hatırlatan Dyt. Merve Öz, “Kilo verme ya da kilo alma, aldığınız kalori ile harcadığınız kalori arasındaki dengesizlikten olur. Harcadığınız kalori, aldığınız kaloriden fazla ise kilo verirsiniz. Aldığınız kalori fazla, harcadığınız azsa da kilo alırsınız. Bu nedenle tatili fırsata çevirmeye çalışın ve mümkün olduğunca çok hareket edin. Yürümek için herhangi bir engeliniz yoksa günde en az 30 dakika yürümeye çalışın ya da imkânınız varsa yüzün” dedi.

ŞERBETLİ TATLI YERİNE MEYVE YA DA DONDURMA

Bayramların hayır denmesi çok güç olan yiyeceklerinin başında hiç şüphe yok ki tatlı geliyor. Merve Öz, kalorisi daha fazla ve glisemik indeksi daha yüksek olan şerbetli tatlılar yerine meyve ya da dondurma tercih edilebileceğini söyledi. Şekerli ve asitli içecekler yerine sağlıklı ve az kalorili içecekleri tercih edilebileceğini belirten Öz, sağlıklı ve soğuk içecekler için 3 farklı tarif verdi.

Limonlu Beyaz Çay

Malzemeler;

2 yemek kaşığı beyaz çay (beyaz çay yoksa yeşil çayda kullanabilirsiniz)

1 litre soğuk su

Bir tutam reyhan

Kabuk tarçın

Buz

Yapılışı: 1 su bardağı suyu kabuk tarçın ile 10 dakika kaynatın. Kaynayan suyu beyaz çay ve reyhanın üzerine dökerek ortalama 10 dakika demleyin. Sürahi içerisine demlenen beyaz çayı ve buz küplerini atın. Ardından üzerine soğuk su ilave edin. İsterseniz nane de ekleyebilirsiniz.

Sodalı Soğuk içecek

Malzemeler;

2 şişe sade maden suyu

2 adet orta boy limon

2 adet orta boy salatalık

Buz

Bir tutam reyhan ya da nane ya da fesleğen

Ceviz büyüklüğünde yaş zencefil

Yapılışı: Maden suyuna sıktığınız 2 limonu, salatalık dilimlerini ve buzu ekleyiniz. İçine taze reyhan,taze nane, taze fesleğen (üçünden biri tercih edilebilir) ve ceviz büyüklüğünde yaş zencefili küçük parçalara bölüp ekleyiniz.

Not: Tansiyon probleminiz varsa içeriğinde soda olduğundan bu soğuk çayı tüketmeyiniz. Tansiyonunuz kontrol altındaysa bile tarifi 1 adet soda kullanarak hazırlayınız.

Sodalı Ayran

Malzemeler;

1 şişe sade maden suyu

1 çay bardağı soğuk su

1 adet büyük boy limon

Tuz (parmağınızın ucu ile ekleyiniz)

4 yemek kaşığı yoğurt

Nane

Buz

Yapılışı: Öncelikle yoğurdu bir kaba alarak soda ve su ile çırpınız. Üzerine; sıktığınız limonu, tuzu ve naneyi ekleyiniz.

Not: Tansiyon probleminiz varsa içeriğinde soda olduğundan bu soğuk çayı tüketmeyiniz. Tansiyonunuz kontrol altındaysa bile tarifi 1 adet soda kullanarak hazırlayınız.